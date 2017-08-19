Рожков: исполком МПК 3-4 сентября рассмотрит вопрос восстановления ПКР

Первый вице-президент Параолимпийского комитета России Павел Рожков оценил перспективы восстановления членства организации в Международном параолимпийском комитете.



«В конце августа состоится заседание рабочей группы МПК, которая занимается вопросом восстановления членства ПКР. 3-4 сентября на исполкоме МПК также будет рассматриваться вопрос восстановления. Готовим блок документов. Из 67 критериев „дорожной карты“ практически по всем представлена работа в рабочую группу МПК.

Список из 934 спортсменов-параолимпийцев, которые планируют принимать участие в международных соревнованиях после восстановления членства ПКР в МПК, направлен в МПК. При этом для участия в Играх спортсмен должен быть включён в антидопинговые пулы тестирования, а пока в них состоят только 195 спортсменов (из них в пуле РУСАДА 53 спортсмена, пуле МПК — 91, пуле международных федераций разных видов спорта — 51). ПКР может ежеквартально направлять в МПК предложения об увеличении количества тестируемых спортсменов, и в настоящее время достигнута договорённость о приоритете включения спортсменов, участвующих в зимних видах спорта, и практически все они уже включены в пул тестирования", — приводит слова Рожкова «Интерфакс».