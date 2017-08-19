Каспаров: кошмар в партии с Наварой будет меня преследовать до конца жизни

13-й чемпион мира Гарри Каспаров прокомментировал свою игру на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе, на котором занял восьмое место.



«Если честно, я до сих пор не могу понять, как я пришёл в себя после партии с Наварой. Это кошмар, и боюсь, он будет теперь преследовать меня до конца жизни. Это что-то невероятное. Полагаю, даже математически будет очень непросто отыскать способы не выиграть ту позицию. Но я умудрился… Почти в каждой партии у меня случалось хотя бы одно необъяснимое затмение. Я не знаю, чем это объяснить – возрастом или ещё чем-то. Может быть, богиня шахмат решила со мной таким образом поквитаться.

Я пытался играть интересно. В нескольких случаях всё-таки был вознагражден за старания – например, прекрасную партию сыграл с Накамурой. Но что творилось во многих других партиях… Взять хотя бы блиц с Ароняном: к 20-му ходу выигрывало практически всё! Вообще мне часто не хватало одного шага, чтобы дойти до такой позиции, которую можно реализовать даже на считанных секундах. У всех моих соперников было огромное преимущество – они имели практику! Наверное, если начать регулярно заниматься, можно сыграть и лучше. Но всё-таки это колоссальное, невыносимое напряжение», – приводит слова Каспарова «Новости шахмат».