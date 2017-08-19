Касьянов: у американцев каждый второй был дисквалифицирован — и все молчат

Российский бобслеист Александр Касьянов прокомментировал слова канадца Джесса Лумсдена о существовании в России государственной допинговой системы и необходимости отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на несколько олимпийских циклов.

«Я так скажу – нехорошо, что он так говорит. Ничего же не доказали. Одни голословные обвинения в наш адрес: тот на допинге, этот. Вы уже возьмите, приведите и покажите конкретно – кто, что и как. Разберём момент – у нас в прошлом сезоне отстранили ребят. Ни за что. Александр Третьяков из-за этого очки потерял, не смог выиграть Кубок мира. Я думаю, он бы не сильно расстроился, если бы его выиграл – гораздо приятнее закончить сезон обладателем Кубка. Как с этим быть? А у американцев посмотреть – каждый второй был дисквалифицирован. Выступают спокойно, довольные – и нормально, все молчат.



Точно не скажу, сколько раз меня проверяли в этом году. Стабильно раз в две недели приезжают на каждый сбор – в Сочи приезжали, в Парамоново тоже. Мы не скрываемся, заполняем систему АДАМС, указываем, где и в какое время находимся – приезжайте, пожалуйста, и берите. Никаких проблем с этим у нас никогда не было – никто не писал несуществующих адресов, не убегал от инспекторов", — приводит слова Касьянова Sports.ru.