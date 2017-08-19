Российские победительницы ЧМ по женской борьбе получат по $ 50 тыс.

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев, курирующий женскую борьбу, рассказал о премиях, которые получат победительницы и призёры чемпионата мира в Париже.



«На чемпионате России в нескольких весовых категориях победу одержали спортсменки, которых мы считали вторыми-третьими номерами, и взять их на чемпионат мира без проверки мы не могли. Но, как показали контрольные поединки, все они доказали свою состоятельность, и единственной не чемпионкой России в составе команды будет Анастасия Братчикова. Чемпионка России в этой весовой категории Ханум Велиева совсем недавно победила на чемпионате мира среди юниоров, времени на восстановление у неё очень мало, а загонять молодого спортсмена недопустимо.

После чемпионата России проделана огромная работа. Сейчас спортсменкам нужно мобилизовать все силы, ум, талант и по максимуму использовать свои возможности. Я очень хочу, чтобы наша команда побеждала везде и всегда. Верю, что результат будет. Поэтому хочу объявить дополнительный приз: за победу на чемпионате мира спортсменка получит $ 50 тыс., серебряный призёр — $ 30 тыс., а бронзовый — $ 20 тыс. Дерзайте и побеждайте», — приводит слова Муртазалиева официальный сайт ФСБР.