Карякин: по крайней мере, Каспаров выступил лучше, чем Усэйн Болт

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, ставший вторым в турнире по блицу и рапиду на Grand Chess Tour в Сент-Луисе, прокомментировал выступление 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова, занявшего восьмое место.

«Я хорошо играл в классические шахматы, плохо в рапиде и прекрасно в блице. Это небольшой отчёт о последних 20 днях.

По крайней мере, Каспаров на своём последнем турнире выступил лучше, чем Усэйн Болт", — написал Карякин на своей странице в сети «твиттер».

Напомним, что восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт с Ямайки в своём последнем забеге в карьере получил травму и не финишировал в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира в Лондоне.