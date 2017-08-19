Исинбаева срежиссировала фильм о своей подготовке к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева стала режиссёром и главной героиней короткометражного фильма, в котором описывается её жизнь с момента возвращения в спорт после рождения дочери до Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, на которых она не смогла выступить из-за недопуска российских легкоатлетов.

«Мы сняли фильм про мой путь к Олимпийским играм в Рио. С самого первого моего дня после рождения ребенка — момента, когда я приняла решение попробовать восстановиться и подойти к Олимпиаде. Это всё от первого лица, по каждому дню. Это даже не фильм, а документальная хроника моей подготовки к Играм-2016. Мы надеемся, что фильм будет показан в этом году на одном из кинофестивалей в США или Китае», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Отметим, что Елена является членом жюри Пятого фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде, где накануне состоялся показ фильма Михаила Сердюкова «Сергей не один», продюсером которого выступила Исинбаева.