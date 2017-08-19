Протесты в Тайбэе нарушили ход церемонии открытия Универсиады-2017

Протесты в Тайбэе нарушили запланированный ход церемонии открытия летней Универсиады-2017. Протестующие долгое время не пускали спортсменов на арену, поэтому флаги стран-участниц соревнований пронесли волонтёры, а затем уже атлеты прошли по стадиону в общей группе, сообщает Inside the Games. Знаменосцем сборной России должен был стать олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.

Универсиада проходит с 18 по 30 августа. В общей сложности будет разыграно 275 комплектов наград. На соревнованиях выступят 348 российских спортсменов.