Команда ВМС выиграла первый этап «Вуэльты Испании», Katusha Alpecin — 10-я

Американская команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта Испании» — командную гонку с раздельным стартом. Гонщики ВМС преодолели дистанцию за 15 минут 58 секунд. Вторыми с отставанием в 6 секунд финишировали спортсмены бельгийской команды Quick-Step Floors. Третье место с тем же временем заняла немецкая команда Sunweb.
Швейцарская команда Katusha Alpecin, за которую выступают российские гонщики Ильнур Закарин, Максим Бельков и Матвей Мамыкин, стала десятой (+0.33).
Общий зачёт возглавил гонщик BMC Роан Деннис, первым пересекший финишную черту.
Велошоссе. Гранд-тур. «Вуэльта Испании». Первый этап
Командная гонка с раздельным стартом
1. ВМС (США) — 15.58.
2. Quick-Step Floors (Бельгия) +0.06.
3. Sunweb (Германия) — то же время…
10. Katusha Alpecin (Швейцария) +0.33.