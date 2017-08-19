Фийон Майе: если Логинов выиграет золото на Олимпиаде, я искренне его поздравлю

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе подвёл итоги сезона-2016/17 и рассказал о подготовке к новому олимпийскому сезону.

«Я не очень доволен прошедшей зимой, потому что хотелось бы попасть в топ-10, но я оказался всего лишь двадцатым в общем рейтинге. Это не мой объективный уровень, но некоторыми гонками я остался доволен. Личные медали на Кубке мира и две медали с чемпионата — всё же неплохой результат. Но проблема этого сезона была не в лыжах, здесь я собой доволен, а проблема в стрельбе. Я считаю, что Франк Бадю — лучший тренер, какой только может быть. Но стреляю я сам, и проблема во мне самом.

Олимпиада, безусловно, самый важный старт, но я готовлюсь ко всему сезону целиком. Он тоже важен. Думаю, что я не буду пропускать гонки только из-за того, чтобы сэкономить силы для Олимпийских игр.

Если кто-то из россиян, пойманных ранее на допинге, например, Логинов выиграет золотую медаль на Олимпиаде? Олимпийская медаль — это большое счастье и удача. Каждый стремится к этому. Я понимаю, что это значит для спортсменов. Поэтому я буду радоваться вместе с победителями и искренне поздравлю их», — приводит слова Фийон Майе Biathlon.life.