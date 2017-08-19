Фукин и Сучилин перешли из «Динамо» в «Норильский никель»

Состав мини-футбольного клуба «Норильский никель» пополнят сразу два игрока действующего чемпиона России по мини-футболу «Динамо» – Александр Фукин и Павел Сучилин, который уже присоединился к команде и провёл несколько тренировок. Приезд Фукина состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба команды. Фукин в «Норильском никеле» будет выступать под седьмым номером, а Сучилин — под девятым.

Сучилин уже выступал в «Норильском никеле», откуда в сезоне-2010/11 перешёл в «Сибиряк», а затем в «Динамо». Фукин является воспитанником московской «Дины», откуда в сезоне-2008/09 перебрался в «Динамо».