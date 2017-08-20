Прыгунья в воду Эрнандес выиграла первое золото Универсиады в Тайбэе

В Китайском Тайбэе разыгран первый комплект наград в рамках летней Универсиады. Мексиканка Долорес Эрнандес победила в прыжках в воду с метрового трамплина. Второе и третье места заняли Ун Гьон Чое из КНДР и немка Луиза Ставчински. Россиянка Мария Полякова остановилась в шаге от пьедестала.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 1 м



1. Долорес Эрнандес (Мексика) – 278,70.

2. Ун Гьон Чое (КНДР) – 271,35.

3. Луиза Ставчински (Германия) – 268,15.

4. Мария Полякова (Россия) – 267,70.