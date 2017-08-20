Прыгуны в воду Измайлов и Шлейхер — первые российские победители Универсиады

Россияне Роман Измайлов и Никита Шлейхер завоевали золотые медали Универсиады в Китайском Тайбэе в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Таким образом, Роман и Никита принесли в копилку сборной России первую медаль соревнований.
Второе место заняли представители КНДР, а замкнули тройку призёров прыгуны из Южной Кореи.
Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки
1. Роман Измайлов/Никита Шлейхер (Россия) – 411,99.
2. Ил Мьон Хьон/Хьон Чжу Ри (КНДР) – 410,70.
3. Ву Харам / Еннам Ким (Южная Корея) – 391,26.