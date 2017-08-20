Оргкомитет Универсиады в Тайбэе усилил меры безопасности

Оргкомитет летней Универсиады-2017 в Китайском Тайбэе решил усилить меры безопасности в связи с массовыми протестами, которые накануне внесли коррективы в ход церемонии открытия соревнований. Об этом рассказала исполнительный директор организационного комитета Су Ли-Цюн.

«Инцидент на церемонии открытия побудил нас значительно увеличить меры безопасности. В каждом автобусе, перевозящем участников и гостей Универсиады, будет сотрудник правоохранительных органов. Кроме того, мы попросили усилить полицейские патрули во всех городах, где пройдут соревнования», — цитирует Су Ли-Цюн Inside the Games.

Протесты в Тайбэе нарушили ход церемонии открытия Универсиады-2017

Накануне демонстранты, протестующие против пенсионной реформы, некоторое время не пускали спортсменов на стадион, из-за чего флаги государств-участников Игр вынесли волонтёры, а спортсмены прошли по арене в общей группе.