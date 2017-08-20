Россияне завоевали бронзу Универсиады в командном многоборье

Мужская сборная России заняла третье место в командном многоборье по спортивной гимнастике на Универсиаде в Китайском Тайбэе. Бронзовыми призёрами стали Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Даниил Казачков, Илья Кибартас и Кирилл Прокопьев, набравше 253,150 балла.
Победу одержала сборная Японии, а серебряные награды завоевали украинские гимнасты.
Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй
Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье
1. Япония – 260,225.
2. Украина – 257,900.
3. Россия – 253,150.