Россиянки — вторые в эстафете 4 х 100 м кролем на Универсиаде, россияне — третие

Россиянки Мария Каменева, Полина Лапшина, Анастасия Гуженкова и Арина Опёнышева заняли второе место в эстафете 4 х 100 метров кролем на Универсиаде в Китайском Тайбэе, уступив только команде Канады.
В аналогичной дисциплине среди мужчин первенствовали американцы, второе место заняли итальянцы, а замкнули тройку призёров россияне Михаил Вековищев, Андрей Арбузов, Сергей Фесиков и Никита Королев.
Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй
Плавание
Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4 х 100 м
1. Канада – 3.39,21.
2. Россия – 3.39,39.
3. США – 3.40,09.
Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4 х 100 м
1. США – 3.14,01.
2. Италия – 3.15,24.
3. Россия – 3.15,78