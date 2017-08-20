Сборная России — пятая в медальном зачёте Универсиады после первого дня

Сегодня, 20 августа, в Китайском Тайбэе завершился первый медальный день летней Универсиады. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых наград. В неофициальном общекомандном медальном зачёте лидирует КНДР, а сборная России располагается на пятой позиции.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Общекомандный медальный зачёт. После первого дня

1. КНДР — 5 медалей (3 золотые, 2 серебряные).

2. Япония — 5 (3, 1, 1).

3. Южная Корея — 6 (2, 2, 2)...

5. Россия — 7 (1, 1, 5).