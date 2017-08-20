Бельгиец Лампарт выиграл второй этап «Вуэльты Испании»

Бельгийский велогонщик Ив Лампарт из команды Quick Step Floors выиграл второй этап многодневки «Вуэльта Испании». Лампарт преодолел 201 км между городами Ним и Грюиссан за 4 часа 36 минут 13 секунд. Вторым с тем же временем финишировал его партнёр по команде итальянец Маттео Трентин, третьим стал британец Адам Блайт (Aqua Blue Sport). Лучший из россиян, гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин, финишировал 49-м, отстав от лидера на 13 секунд.

Общий зачёт после двух этапов возглавил Лампарт. Одну секунду уступает ему Трентин. На третьей строчке с отставанием в 3 секунды расположился итальянец Даниэль Осс (BMC). Закарин – 44-й с отставанием в 50 секунд.