Гандболистки РФ заняли пятое место на чемпионате Европы U17

Российские гандболистки заняли пятое место на юношеском чемпионате Европы U17, который проходил в Словакии. В матче за пятое место россиянки встречались со сборной Дании и одержали уверенную победу со счётом 32:24 (19:14). Самой результативной в составе сборной России стала Галина Измайлова, забившая 7 мячей. По 6 раз отличились Елена Михайличенко и Валерия Маслова.

В семи матчах на турнире сборная России под руководством Анатолия Скоробогатова одержала четыре победы и потерпела три поражения.

Гандбол. Чемпионат Европы U17. Девушки. Словакия

Матч за 5-е место

Россия – Дания — 32:24 (19:14).