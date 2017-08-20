Призёр ОИ-2004 по тяжёлой атлетике скончался в возрасте 35 лет

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года по тяжёлой атлетике болгарский спортсмен Величко Чолаков скончался в возрасте 35 лет, сообщает Reuters. Точная причина смерти штангиста станет известна после вскрытия, но, по словам родных и близких Чолакова, в последнее время у него были проблемы с сердцем.

Чолаков, который в разные годы также становился чемпионом Европы и серебряным призёром чемпионата мира по тяжёлой атлетике, в 2008 году был одним из 11 членов сборной Болгарии, проваливших допинг-тест перед Олимпиадой-2008 в Пекине, что привело к снятию с соревнований всей команды.

После окончания четырёхлетней дисквалификации за допинг Чолаков получил гражданство Азербайджана и намеревался выступить на Олимпиаде-2012, но отказался от своих планов из-за проблем со здоровьем.