Баршим выиграл этап «Бриллиантовой лиги» с лучшим результатом сезона в мире

Чемпион мира 2017 года спортсмен из Катара Мутаз Эсса Баршим победил в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме с лучшим результатом сезона в мире – 2,40 м. Баршим уже в ранге победителя пытался преодолеть эту высоту на недавнем первенстве планеты в Лондоне, но тогда не преуспел. Второе место занял сириец Маджд Газаль (2,31), третье – британец Том Гейл (2,24).

Из других результатов отметим победу турецкого бегуна Рамиля Гулиева на дистанции 200 м, а также золото гречанки Екатерини Стефаниди в прыжках с шестом.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Бирмингем, Великобритания

Мужчины. 200 м

1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,17.

2. Амер Уэбб (США) – 20,26.

3. Аарон Браун (Канада) – 20,30.

Прыжки в высоту

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,40.

2. Маджд Газаль (Сирия) – 2,31.

3. Том Гейл (Великобритания) – 2,24.

Женщины. Прыжки с шестом

1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,75.

2. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,61.

3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,61.