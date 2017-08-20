Павлова победила на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Минске

Российская спортсменка Яна Павлова выиграла этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Минске (Беларусь), набрав за своё выступление 56,065 балла. Второй стала белоруска Мария Макаринская (56,030). Третье место заняла россиянка Виктория Воронина (55,160).

Бронзовыми призёрами в синхронных прыжках среди мужчин стали россияне Сергей Азарян и Михаил Мельник (49,740). Победу одержали белорусы Артём Жука и Никита Ильиных (51,280), второе место заняли французы Аллан Моранте и Себастьен Мартини (50,410).

В других видах программы россияне остались без медалей. В мужском личном турнире Андрей Юдин занял четвёртое место. В женских синхронных прыжках Воронина и Павлова стали седьмыми.