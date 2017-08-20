Ласицкене, Клишина, Сидорова и Шубенков выступят в финале «Бриллиантовой лиги»

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Дарья Клишина, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, выступающие под нейтральным флагом, квалифицировались в финал «Бриллиантовой лиги», который состоится 1 сентября в Брюсселе, сообщает официальный сайт турнира.

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Ласицкене победила на всех шести этапах соревнований в сезоне-2017, набрав максимальное количество очков — 48. Чемпион мира 2015 года и серебряный призёр первенства планеты 2017 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков, выходивший на старт пяти этапов, занимает первое место в своей дисциплине, имея в активе 29 очков.

Серебряный призёр чемпионата мира-2017 в прыжках в длину Клишина с 17 очками после трёх этапов из четырёх располагается на втором месте. Чемпионка Европы 2014 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова, стартовавшая на трёх этапах, с 17 очками занимает пятое место.