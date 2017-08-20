Манкевич стала 4-й на этапе Гран-при по плаванию в открытой воде в Охриде

Россиянка Анна Манкевич остановилась в шаге от пьедестала почёта на четвёртом этапе Гран-при по плаванию в открытой воде, который прошёл в Охриде (Македония). На дистанции 30 км Манкевич заняла четвёртое место, уступив победительнице из Италии Барбаре Поццобон почти 22 минуты.

Плавание в открытой воде. Гран-при. Третий этап. Охрид, Македония

Женщины. 30 км

1. Барбара Поццобон (Италия) – 5:15.51.

2. Алиса Франко (Италия) – 5:16.24.

3. Мартина Гримальди (Италия) – 5:22.20.

4. Анна Манкевич (Россия) – 5:37.39.

Мужчины. 30 км

1. Александр Студзинский (Германия) – 5:15.14.

2. Евгений Попачев (Македония) – 5:15.15.

3. Гильермо Бертола (Аргентина) – 5:15.16.