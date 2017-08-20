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Подозреваемый в убийстве Андрея Драчёва в Хабаровске задержан

20 августа 2017, воскресенье. 22:58 Другие

Подозреваемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, которое произошло в Хабаровске утром 20 августа, задержан, сообщает Amur Media со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Для установления местонахождения подозреваемого в нанесении смертельных травм УМВД России по Хабаровску отрабатывались места его возможного появления и круг знакомых, под контроль были взяты транспортные узлы города Хабаровска, по ориентировкам работали наружные наряды полиции.

Следственным комитетом Российской Федерации по Хабаровскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сразу после задержания адвокаты подозреваемого начали активную деятельность по переквалификации вменяемой статьи на более лёгкую.

Утром 20 августа во время драки мужчина (1992 г.р.) нанёс несколько ударов Драчёву. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

В Хабаровске убит чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчёв
Источник: Amurmedia Сообщить об ошибке
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