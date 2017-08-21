Евгений Кузнецов стал бронзовым призёром Универсиады в прыжках в воду

Россиянин Евгений Кузнецов завоевал бронзовую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на Универсиаде в Тайбэе.



По итогам шести прыжков в активе 27-летнего Кузнецова 434,20 балла. Второе место занял американец Брайдам Эррера, набравший 449,25 балла, а чемпионом стал южнокореец Ким Ён Нам – 453,00. Южнокорейский спортсмен завоевал вторую медаль на нынешней Универсиаде. Ранее он стал бронзовым призёром в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.



Это восьмая медаль российской сборной на Универсиаде. Теперь в активе команды одна золотая, одна серебряная и шесть бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.