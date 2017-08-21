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Балтийская парусная регата Nord Stream Race 2017 стартует 25 августа в Германии

21 августа 2017, понедельник. 12:57 Другие

Чуть более недели остаётся до старта нового сезона крупнейшей балтийской офшорной регаты Nord Stream Race. В нынешнем сезоне в регате произошло много изменений: новый флот, более интересный маршрут и новые участники. Россию будет представлять экипаж из Екатеринбурга «Повелитель паруса».

Получившая своё название от одноименного трубопровода, соединившего Россию и Европу в 2012 году, в новом сезоне Nord Stream Race расширяет свою географию и охватит пять стран. После старта в Киле (Германия) 25 августа флот регаты посетит Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки и финиширует 6 сентября в Санкт-Петербурге. Последовательно участников будут принимать яхт-клубы с мировым именем: Norddeutscher Regatta Verein и Kieler Yacht-Club (Киль, Германия), Kongelig Dansk Yachtklub (Копенгаген, Дания), Kungliga Svenska Segelsällskapet (Стокгольм, Швеция), Helsingfors Segelklubb (Хельсинки, Финляндия) и Яхт-клуб Санкт-Петербурга (Россия).

Отличительной чертой Nord Stream Race 2017 станет и состав участников. Вызов Балтики примут пять команд, которые будут сформированы яхт-клубами-победителями Национальный парусных лиг своих стран. Это Deutscher Touring Yacht-Club (Германия), Frederikshavn Sejlklub (Дания), Cape Crow Yacht Club (Швеция), Nyländska Jaktklubben (Финляндия) и «Повелитель паруса – Европа» (Екатеринбург, Россия).

В распоряжение участников Яхт-клуб Санкт-Петербурга предоставляет флот яхт нового класса Club Swan 50 от всемирно известной финской верфи Nautor’s Swan. Интересно отметить, что Nord Stream Race 2017 станет первой регатой, где яхты этого монотипного класса будут соревноваться между собой в открытом море.

В международном флоте Россию будет представлять команда победителей Национальной парусной лиги 2016 – «Повелитель паруса – Европа» под управлением Максима Таранова, навигатор команды Эдуард Подшивалов. «Мы активно готовимся к соревнованиям, непосредственно перед стартом экипаж клуба принял участие в квалификационных гонках Европейской парусной лиги и Национальной лиги, – говорит Максим Таранов, — также члены нашего экипажа принимали участие в Fastnet, Sydnbey-Hobart и других гонках открытого моря. Признаюсь, нам недостаёт опыта соревнований на Балтике, так как мы представляем Урал, но надеемся компенсировать это мастерством!»

Конкуренция россиянам предстоит серьёзная. В финском экипаже два участника Volvo Ocean Race, датский экипаж из г. Фредериксхавн недавно стал победителем этапа Европейской парусной лиги в Санкт-Петербурге. Немецкая команда клуба Deutscher Touring Yachtclub состоит преимущественно из молодых спортсменов, но они уже стали победителями Европейской лиги, а кроме этого располагают национальными и международными титулами в различных классах спортботов. Также молодой состав и в экипаже шведского Cape Crow Yacht Club, и это неудивительно – сам яхт-клуб появился на парусной карте Европы сравнительно недавно. Но спортсмены клуба уже выступают в крупнейших международных сериях парусных гонок. Интересно отметить, что участники команд из Финляндии и Германии уже принимали участие в Nord Stream Race предыдущих сезонов.

Согласно с положению о регате, программа Nord Stream Race 2017 предусматривает и гонки открытого моря, и гонки на короткой воде в городах, принимающих соревнования. Соответственно, и зачётов будет несколько. Обладателем заветного серебряного кубка Nord Stream Race станет победитель по результатам офшорных гонок. Команды, которые проявят себя лучше всех в коротких гонках и объединённом зачёте, также будут отмечены призами регаты.

Более детальную информацию и программу регаты можно найти на официальном сайте.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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