Дзюдоистка Костенко завоевала бронзовую медаль Универсиады

Российская дзюдоистка Валентина Костенко завоевала бронзовую медаль на Универсиаде в Тайбэе. Костенко, которая выступает в весовой категории до 63 кг, победила украинку Анастасию Шевченко в матче за бронзу.



Чемпионкой стала японка Аими Ноути. В финале она победила представляющую Алжир Амину Белькади. Вторую бронзовую медаль завоевала немка Надя Бацински, победившая Майю Благоевич из Хорватии.



Эта медаль стала 10-й для российской сборной на Универсиаде. Теперь в активе команды одна золотая, одна серебряная и восемь бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.