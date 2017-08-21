Мужская сборная России по водному поло выиграла свою группу на Универсиаде

Российские ватерполисты победили японцев в последнем матче группового раунда на Универсиаде в Тайбэе — 8:6. Самым результативным у россиян был Даниил Меркулов, забивший три мяча. Николай Лазарев оформил дубль. Россияне заняли первое место в группе, набрав 5 очков. Япония финишировала второй — в её активе 4 очка. На одно очко меньше набрала сборная США.



В 1/8 финала россияне сыграют с аргентинцами. Этот матч состоится 23 августа. Финальная игра в турнире по водному поло пройдёт 30 августа, в последний день Универсиады.