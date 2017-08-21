Женская сборная России по спортивной гимнастике победила на Универсиаде

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали летней Универсиады в Тайбэе. В составе команды выступали Лилия Ахаимова, Дарья Елизарова, Мария Пасека, Дарья Спиридонова и Евгения Шелгунова. Россиянки набрали 163 балла. Серебро завоевали канадки (161,100), бронзу – японки (159,900).



Это 17-я медаль российской сборной на Универсиаде. Теперь в активе команды три золотые, пять серебряных и девять бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.

XXIX Всемирная летняя Универсиада. Тайбей

Спортивная гимнастика. Женщины. Команды

1. Россия– 163,000.

2. Канада – 161,100.

3. Япония – 159,900.