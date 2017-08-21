CAS сохранил пожизненную дисквалификацию Балахничёва, Мельникова и сына Диака

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе пожизненную дисквалификацию бывшего руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентина Балахничёва, который также занимал пост казначея IAAF, экс-консультанта по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папы Массаты Диака (сына экс-президента IAAF) и бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова, сообщается в пресс-релизе организации.

Решение об их пожизненном отстранении принял 7 января 2016 года комитет IAAF по этике. Все трое подали апелляции в CAS, которые были отклонены.