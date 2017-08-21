Кубок России по спортивной гимнастике определит состав сборной России на ЧМ-2017

Сильнейшие гимнасты России прибыли в Екатеринбург, где 23 августа стартует Кубок страны по спортивной гимнастике, который определит окончательный состав национальной сборной на предстоящий чемпионат мира в Монреале.

23 и 24 августа будут разыграны медали в командном первенстве среди сборных команд из 7 федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Борьба будет напряженная. В составе разных команд выступят призёры Олимпийских игр Давид Белявский, Ангелина Мельникова, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Николай Куксенков, чемпион Европы Артур Далалоян и призёры континентального первенства Дмитрий Ланкин и Елена Ерёмина.

24 августа также состоятся финалы в личном многоборье у мужчин, а 25 августа – у женщин. 26 и 27 августа пройдут соревнования в отдельных видах многоборья.