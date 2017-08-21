Прямую трансляцию чемпионата мира по греко-римской борьбе покажут в YouTube

Сегодня в Париже пройдут финалы чемпионата мира по греко-римской борьбе в весовых категориях до 98, 71, 75 и 85 кг. В прямом эфире соревнования покажет «Сила ТВ». Начало — в 19:50 мск.

Трансляция доступна в YouTube.

Ссылки на трансляции в другие дни:



22 августа — 19:50 мск — финалы, греко-римская борьба — категории 59-66-80-130 кг.



23 августа — 19:50 мск — финалы женщины (вольная) — категории 55-58-63-75 кг.



24 августа — 19:50 мск — финалы женщины (вольная) — категории 69-48-53-60 кг.



25 августа — 19:50 мск — финалы, вольная борьба — категории 57-61-86-125 кг.



26 августа — 19:50 мск — финалы, вольная борьба — категории 74-65-70-97 кг.