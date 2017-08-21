Назван состав сборной России по дзюдо на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по дзюдо объявил состав команды для участия в чемпионате мира в Будапеште, который пройдёт с 28 августа по 3 сентября, сообщает пресс-служба федерации дзюдо России.



Мужчины



60 кг — чемпион Европы 2017 года Роберт Мшвидобадзе.



66 кг — серебряный призер чемпионатов мира 2014 и 2015 годов Михаил Пуляев.



73 кг — победитель Гран-при — 2017 в Дюссельдорфе Денис Ярцев и призёр чемпионатов мира 2011 и 2014 годов Муса Могушков.



81 кг — олимпийский чемпион Игр-2016 Хасан Халмурзаев и чемпион Европы 2017 года Алан Хубецов.

90 кг — бронзовый призер чемпионата Европы-2017 Хусен Халмурзаев.



100 кг — четырёхкратный призёр чемпионатов мира Кирилл Денисов и призёр чемпионата Европы 2017 года Казбек Занкишиев.



Женщины



48 кг — призёр чемпионата Европы-2017 Ирина Долгова и призёр турнира «Большого шлема» — 2017 Сабина Гилязова.



52 кг — призёр ОИ-2016, двукратный призёр чемпионатов мира Наталья Кузютина и призёр чемпионата Европы 2016 года Юлия Казарина (Рыжова).



57 кг — призёр чемпионатов Европы 2011 и 2013 годов Ирина Заблудина.



63 кг — призёр чемпионата Европы 2016 года Екатерина Валькова и победительница Гран-при — 2016 Дарья Давыдова.



70 кг — призёр турнира «Большого шлема» — 2017 Алёна Прокопенко.



свыше 78 кг — призёр турнира «Большого шлема» — 2014 Ксения Чибисова.



В командной борьбе сборную усилят победитель Гран-при Уали Куржев, призёр турнира «Большого шлема» Зелимхан Оздоев, вице-чемпион мира среди юниоров Михаил Игольников, призёр турнира «Большого шлема» Магомед Магомедов, победитель этапа турнира «Большого шлема» Андрей Волков, призёр чемпионатов Европы и мира Ренат Саидов, победительница Гран-при Анастасия Конкина, призёр молодежного чемпионата Европы Дарья Межецкая, призёр турнира «Большого шлема» Валентина Мальцева, победитель Кубков Европы среди юниоров Анна Гущина, призёр чемпионата Европы Наталия Соколова.