Курак не сумел завоевать бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе

Чемпиона мира по спортивной борьбе в Париже стартовал соревнованиями борцов греко-римского стиля. В весовой категории до 71 кг россиянин Адам Курак в поединке за бронзовую медаль уступил венгерскому борцу Балинту Корпаши со счётом 1:2. В итоговом протоколе Курак занял пятое место.

В поединке за титул чемпиона мира в этой весовой категории немец Франк Штеблер был сильнее казахстанца Демеу Жадраева – 8:3. В 1/8 финала Курак уступил Жадраеву со счётом 2:6 и шёл к схватке за третье место через утешительные поединки.