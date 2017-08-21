Чакветадзе из-за травмы снялся с малого финала ЧМ по греко-римской борьбе

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Париже стартовал с турнира борцов греко-римского стиля. В весовой категории до 85 кг олимпийский чемпион россиянин Давит Чакветадзе из-за травмы не вышел на схватку за бронзу с грузином Робертом Коблиашвили. В итоговом протоколе Чакветадзе занял пятое место.

Травму колена российский борец получил в полуфинале против турка Метехана Башара (2:4), который стал чемпионом мира, поборов в финале немца Дениса Кудлу со счётом 2:1.

Греко-римская борьба. Чемпионат мира. Париж, Франция

До 85 кг

1. Метехан Башар (Турция)

2. Денис Кудла (Германия)

3. Роберт Коблиашвили (Грузия) и Хоссейн Нури (Иран)

5. Давит Чакветадзе (Россия)