Чехиркин: когда выходишь в финал, думаешь только о золотой медали

Серебряный призёр чемпионата мира в весовой категории до 75 кг россиянин Александр Чехиркин поделился впечатлениями от поражения в финальной схватке с сербом Виктором Немешем (1:4) и завоевания своей первой медали первенства планеты в 31 год.

«Второе место — это всегда проигрыш. Конечно, есть осадок от того, что не получилось реализовать в финале всё, что хотел. Можно было выигрывать. Нет ничего такого сверхъестественного. Видно, не судьба была. Во втором периоде нужно было техническое действие провести. Этого не получилось, тактическая ошибка была. Финал чемпионата мира — это, конечно, успех. Но когда выходишь в финал, думаешь только о золотой медали. Всегда хочется большего, но получилось, как получилось.

Семья следила за выступлением. Набрал их перед награждением. В таких растроганных чувствах: и радуются, и плачут. Плачут, что не получилось. Радуются, что всё равно медаль. Весь день переживали, весь день на нервах.

Этот олимпийский цикл точно буду бороться, а дальше будет видно по состоянию здоровья», — сказал Чехиркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.