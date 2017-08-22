Пловец в одиночку провёл минуту молчания в память о жертвах терактов в Испании

Пловец из Испании Фернандо Альварес перед заплывом на 200 м брассом на чемпионате мира по плаванию среди ветеранов в Будапеште в одиночку провёл минуту молчания в память о жертвах терактов в Испании.

Альварес попросил Международную федерацию плавания организовать минуту молчания, но получил отказ по причине того, что организаторы не могут терять ни минуты. Тогда испанец подготовился к старту вместе с остальными участниками заплыва, но прыгнул в воду лишь спустя минуту, которую провёл стоя на стартовой позиции.

«Я был неподвижен и стартовал только спустя минуту. Но мне был безразличен мой результат, я чувствовал себя лучше, чем если бы я выиграл всё золото мира», — приводит слова Альвареса AS.

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