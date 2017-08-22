Печёнкин: стрелять нужно быстрее. 35 секунд на рубеже – это очень много

Александр Печёнкин выступит на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, который пройдёт с 25 по 27 августа. Отбор в сборную Печёнкин прошёл на трассе будущего первенства планеты.

«Думаю, это значимое событие для нашей страны. Чемпионат мира в России – это здорово. Стартовать на таком крупном международном турнире приятно и вдвойне ответственно. Руководство российского биатлона и болельщики ждут наград.

Чемпионат страны по летнему биатлону регулярно проходит именно в Чайковском. Так что трасса, конечно, всем российским биатлонистам уже знакома. На первый взгляд она кажется пологой, но на деле работать приходится везде на максимуме! Спуски быстрые, отдыхать негде. Да и подход к стрельбищу очень тяжёлый, пульс особо не восстанавливается к огневому рубежу. Нужно очень грамотно к нему подходить, правильно распределять свои силы.

Спринтом и масс-стартом в целом остался доволен. Но вот стрельба стоя опять подвела. В принципе было достаточно нюансов, которые помешали победить. Например, не такая уж быстрая работа на рубежах. Стрелять лёжа и стоя по 35 секунд – это очень много. Главное, что анализ отборочных стартов я сделал. Буду стараться устранить ошибки к чемпионату мира и показать там высокий результат», — приводит слова Печёнкина «Тюменская арена».