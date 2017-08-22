Тяжелоатлет Яркин — серебряный призёр Универсиады в категории до 77 кг

Россиянин Вячеслав Яркин завоевал серебряную медаль летней Универсиады в Китайском Тайбэе в соревнованиях по тяжёлой атлетике в весе до 77 кг. Победил казахстанец Айдар Казов, а замкнул тройку призёров представитель Канады Алекс Беллемар.

Ранее среди женщин в весе до 63 кг второй стала Тима Туриева.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Тяжёлая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 77 кг



1. Айдар Казов (Казахстан) – 331 кг (145+186).

2. Вячеслав Яркин (Россия) – 330 кг (150+180).

3. Алекс Беллемар (Канада) – 316 кг (147+169).