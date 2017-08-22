Российские борцы греко-римского стиля впервые остались без золотых медалей ЧМ

22 августа — второй день чемпионата мира по вольной, греко-римской и женской борьбев Париже. Свои заключительные награды разыгрывают представители греко-римского стиля. После поражения Артёма Суркова в весовой категории до 66 кг в полуфинале от корейца Рю Хан Су стало понятно, что ни один представитель сборной России не будет участвовать в финалах. Это означает, что впервые с дебюта отечественных «классиков» на чемпионатах мира в 1953 году они отправятся домой без побед.



В понедельник серебряные медали в составе сборной России получили Муса Евлоев (весовая категория до 98 кг) и Александр Чехиркин (до 75 кг). Шансы на бронзовые награды остаются у Артёма Суркова (до 66 кг) и Степана Маряняна (до 59 кг).



Отметим, что в последний раз сборная России по греко-римской борьбе выигрывала на чемпионатах мира более одной золотой медали в 2003 году, ею тогда руководил Геннадий Сапунов. С тех пор наша команда одерживала на этих турнирах стабильно по одной победе (нынешний главный тренер Гоги Когуашвили пришёл на этот пост в 2006 году). Тем самым историческая серия, длившаяся с 1953 года, прервалась спустя 64 года.