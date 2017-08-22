Вонн и Вудс намерены подать в суд на хакеров, укравших их интимные фотографии

Хакеры взломали телефон олимпийской чемпионки по горнолыжному спорту американки Линдси Вонн и опубликовали в Интернете интимные фотографии спортсменки и её бывшего бойфренда, известного гольфиста Тайгера Вудса. Вонн и Вудс встречались с 2013 по 2015 год. Спортсмены намерены подать на сайт, разместивший фотографии, в суд.

«Это возмутительное вторжение в личную жизнь. Линдси предпримет все необходимые судебные действия по защите своих прав и интересов. Она считает, что люди, ответственные за взлом и размещение персональных данных, должны отвечать по всей строгости закона», — приводит слова представителя Вонн People.