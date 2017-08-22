Писаревский утверждён на посту главного тренера мужской сборной России

Исполком Федерации тяжёлой атлетики России на заседании, состоявшемся в Москве сегодня, 22 августа, утвердил кандидатуру Олега Писаревского на должность главного тренера мужской сборной России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФТАР. Ранее Писаревский был старшим тренером сборной, а с мая был исполняющим обязанности главного тренера.

Олег Писаревский является отцом и тренером бронзового призёра Олимпийских игр 2004 года в Афинах в весовой категории до 105 кг, вице-чемпиона Европы 2007 года Глеба Писаревского.