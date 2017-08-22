FIS: решение суда по Йохауг беспристрастно и справедливо

Международная федерация лыжного спорта (FIS) прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу норвежской лыжницы Терезы Йохауг. FIS подавала апелляцию с требованием об увеличении срока дисквалификации Йохауг, которая сдала положительный тест на анаболический стероид клостебол. В результате CAS увеличил срок дисквалификации Йохауг с 13 до 18 месяцев, и она будет вынуждена пропустить Олимпийские игры в Пхёнчхане.



«FIS уважает решение CAS продлить дисквалификацию Терезы Йохауг до 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года. В результате мисс Йохауг сможет вернуться к соревнованиям 18 апреля 2018 года.



FIS довольна, что независимая организация полностью изучила все факты, касающиеся этого дела, и вынесла беспристрастный вердикт. Поэтому FIS и подавал апелляцию именно в CAS — это обеспечило справедливое рассмотрение дела», — говорится в заявлении FIS.