Путин поздравил Биду и сборную по спортивной гимнастике с победой на Универсиаде

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы женской сборной по спортивной гимнастике и шпажисту Сергею Бида, которые завоевали золотые медали на летней Универсиаде в Тайбэе.



«На XXIX Всемирной летней универсиаде Вы подтвердили высокий статус отечественной школы фехтования, в напряжённой конкурентной борьбе превзошли в мастерстве и тактике своих соперников, приумножили золотой запас нашей сборной.



Желаю удачи и новых спортивных достижений», — гласит адресованная Биде телеграмма, размещенная на официальном сайте Кремля.



«Поздравляю вас с блестящей победой в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на XXIX Всемирной летней универсиаде.



Вы безупречно выполнили сложнейшую программу и по итоговым результатам уверенно обошли сильных соперниц: к большой радости наставников и болельщиков, заняли высшую ступень пьедестала почёта.



Желаю вам новых достижений и всего самого доброго. Так держать!» — таков текст телеграммы, адресованной Лилии Ахаимовой, Дарье Елизаровой, Марии Пасеки, Дарье Спиридоновой и Евгении Шелгуновой, выступавшим за сборную России по спортивной гимнастике.