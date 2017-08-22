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Путин поздравил Биду и сборную по спортивной гимнастике с победой на Универсиаде

22 августа 2017, вторник. 20:39 Другие

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы женской сборной по спортивной гимнастике и шпажисту Сергею Бида, которые завоевали золотые медали на летней Универсиаде в Тайбэе.

«На XXIX Всемирной летней универсиаде Вы подтвердили высокий статус отечественной школы фехтования, в напряжённой конкурентной борьбе превзошли в мастерстве и тактике своих соперников, приумножили золотой запас нашей сборной.

Желаю удачи и новых спортивных достижений», — гласит адресованная Биде телеграмма, размещенная на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю вас с блестящей победой в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на XXIX Всемирной летней универсиаде.

Вы безупречно выполнили сложнейшую программу и по итоговым результатам уверенно обошли сильных соперниц: к большой радости наставников и болельщиков, заняли высшую ступень пьедестала почёта.

Желаю вам новых достижений и всего самого доброго. Так держать!» — таков текст телеграммы, адресованной Лилии Ахаимовой, Дарье Елизаровой, Марии Пасеки, Дарье Спиридоновой и Евгении Шелгуновой, выступавшим за сборную России по спортивной гимнастике.

Источник: Официальный сайт президента России Сообщить об ошибке
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22 августа 2017, вторник
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