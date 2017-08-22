СБР: Королькевич не тренер, а консультант женской сборной России по биатлону

Словенский специалист Владимир Королькевич является консультантом женской сборной России по биатлону и не входит в тренерский штаб национальной команды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России (СБР).



«Владимир Королькевич не работает тренером женской сборной России, а является консультантом команды. В тренерский штаб женской команды входят: старший тренер Сергей Коновалов, тренеры Михаил Девятьяров и Николай Загурский», — заявила пресс-служба СБР.



Королькевич работал в российской сборной в сезоне-2013/14 в качестве старшего тренера женской команды. Под его руководством женская сборная России завоевала серебро эстафетной гонки на Олимпиаде в Сочи.