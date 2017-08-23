Спиридонова выиграла Универсиаду в упражнении на брусьях

Российская гимнастка Дарья Спиридонова — чемпионка Универсиады в Тайбэе в упражнении на брусьях. Она набрала 14,233 балла. Серебряную медаль завоевала немка Ким Бай (14,066), бронзовую — канадка Элизабет Блэк (13,966). Россиянка Евгения Шелгунова заняла пятое место с 13,800 балла.



Это 28-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды семь золотых, восемь серебряных и тринадцать бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Женщины. Брусья

1. Дарья Спиридонова (Россия) – 14,233.

2. Ким Бай (Германия) – 14,066.

3. Элизабет Блэк (Канада) – 13,966…

5. Евгения Шелгунова (Россия) – 13,800.