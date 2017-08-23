Женская сборная России по стрельбе из блочного лука взяла серебро Универсиады

Женская российская команда завоевала серебро Универсиады в Тайбэе в стрельбе из блочного лука. Призёрами соревнований стали Диана Тонтоева, Мария Виноградова и Александра Савенкова. В финальном противостоянии они уступили соперницам из Южной Кореи со счётом 229:232. Бронзу завоевала турецкая сборная.



Это 31-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды 7 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Стрельба из лука. Женщины. Блочный лук. Команды

1. Южная Корея.

2. Россия (Диана Тонтоева, Мария Виноградова, Александра Савенкова).

3. Турция.