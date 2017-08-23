175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ВАДА проведёт 2-й аудит РУСАДА через 4 месяца после восстановления его статуса

23 августа 2017, среда. 12:50 Другие

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено провести второй аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) через четыре месяца после того, как будет восстановлен статус соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. 27 июня 2017 года ВАДА разрешила РУСАДА возобновить самостоятельное допинг-тестирование. В конце сентября должен состояться полный аудит РУСАДА, а в ноябре планируется заслушать отчёт аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.

«Через четыре месяца после того, как будет восстановлен статус соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, ВАДА намерено провести второй аудит. У ВАДА есть своё понимание работы с Российским антидопинговым агентством, и вторая аудиторская проверка деятельности подконтрольной организации, думаю, является стандартной процедурой», — сообщила ТАСС начальник отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.

ВАДА признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Затем организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ВАДА
Новости. Другие
23 августа 2017, среда
12:50 ВАДА проведёт 2-й аудит РУСАДА через 4 месяца после восстановления его статуса
10:43 Женская сборная России по стрельбе из блочного лука взяла серебро Универсиады
10:28 Ахамова — серебряный призёр Универсиады в опорном прыжке, Пасека — бронзовый
10:17 Спиридонова выиграла Универсиаду в упражнении на брусьях
09:59 Прокопьев — чемпион Универсиады в вольных упражнениях, Казачков — 6-й
09:54 Мужская сборная России по стрельбе из блочного лука победила на Универсиаде
09:00 Мамиашвили: правила в греко-римской борьбе будут изменены радикально
08:00 Мамиашвили: в тренерском составе сборной РФ обязательно будут кадровые усиления
22 августа 2017, вторник
23:53 Кравцов: Королькевич не тренер, а консультант женской сборной России по биатлону
23:04 Манукян и Каялп стали чемпионами мира по греко-римской борьбе
21:55 Сурков: хоть и стал третьим, никакого удовлетворения нет
21:34 Марянян: схватка с японцем не сложилась, не смог навязать свою борьбу и проиграл
21:01 Сурков стал бронзовым призёром ЧМ по греко-римской борьбе
20:39 Путин поздравил Биду и сборную по спортивной гимнастике с победой на Универсиаде
20:27 Марянян завоевал бронзовую медаль ЧМ по греко-римской борьбе
19:52 Трентин выиграл четвёртый этап «Вуэльты», Закарин — 54-й
19:20 FIS: решение суда по Йохауг беспристрастно и справедливо
18:28 Участники Кубка России по спортивной гимнастике провели первые тренировки
18:15 Бьорген: увеличение срока дисквалификации Йохауг несправедливо
17:48 Писаревский утверждён на посту главного тренера мужской сборной России
17:22 Россия — шестая в медальном зачёте Универсиады после третьего дня
17:06 Вонн и Вудс намерены подать в суд на хакеров, укравших их интимные фотографии
16:44 Российские борцы греко-римского стиля впервые остались без золотых медалей ЧМ
16:29 Сурков и Марянян поспорят за бронзу ЧМ по греко-римской борьбе в Париже
15:42 Каменева и Опёнышева — призёры Универсиады в плавании на 100 м вольным стилем
15:37 Пушков: дисквалификация Йохауг из-за крема для губ — подлинная диктатура
15:24 Вековищев — бронзовый призёр Универсиады в плавании на 200 м вольным стилем
15:16 Дзюдоист Абдулжалилов стал бронзовым призёром Универсиады в весе до 66 кг
15:01 Йохауг: со мной поступили несправедливо, я совершенно разрушена
14:55 Сурков и Марянян вышли в четвертьфинал ЧМ по греко-римской борьбе в Париже
13:25 Тхэквондист Краснов принёс России четвёртое золото Универсиады в Тайбэе
13:11 CAS продлил дисквалификацию Йохауг до 18 месяцев, она пропустит Олимпиаду
13:06 Тяжелоатлет Яркин — серебряный призёр Универсиады в категории до 77 кг
12:53 Челохсаева завоевала бронзу Универсиады в тхэквондо, Краснов поспорит за победу
12:40 Власов проиграл в первой схватке ЧМ по греко-римской борьбе в весе до 80 кг
11:17 Старых выиграла конкурс «Гордость Тюменской области» в номинации «Спорт»
11:06 Штангистка Туриева — серебряный призёр Универсиады в весе до 63 кг
09:50 Депутат попросил генпрокурора взять под личный контроль дело о смерти Драчёва
09:36 Российские ватерполистки разгромили Новую Зеландию на Универсиаде
09:28 Чакветадзе: после полуфинала понимал, что выйти на поединок за бронзу не смогу
00:42 Печёнкин: стрелять нужно быстрее. 35 секунд на рубеже – это очень много
00:32 Пловец в одиночку провёл минуту молчания в память о жертвах терактов в Испании
21 августа 2017, понедельник
23:20 Чехиркин: когда выходишь в финал, думаешь только о золотой медали
22:46 Чакветадзе из-за травмы снялся с малого финала ЧМ по греко-римской борьбе
22:14 Чехиркин стал серебряным призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе
Все новости RSS
Партнерский контент