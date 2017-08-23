ВАДА проведёт 2-й аудит РУСАДА через 4 месяца после восстановления его статуса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено провести второй аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) через четыре месяца после того, как будет восстановлен статус соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. 27 июня 2017 года ВАДА разрешила РУСАДА возобновить самостоятельное допинг-тестирование. В конце сентября должен состояться полный аудит РУСАДА, а в ноябре планируется заслушать отчёт аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.



«Через четыре месяца после того, как будет восстановлен статус соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, ВАДА намерено провести второй аудит. У ВАДА есть своё понимание работы с Российским антидопинговым агентством, и вторая аудиторская проверка деятельности подконтрольной организации, думаю, является стандартной процедурой», — сообщила ТАСС начальник отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.



ВАДА признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Затем организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.