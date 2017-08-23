Ахаимова завоевала вторую медаль за день — бронзу в вольных упражнениях

Российская гимнастка Лилия Ахаимова завоевала бронзовую медаль Всемирной летней универсиады в Тайбэе в вольных упражнениях, набрав 13,533 балла. Чемпионкой стала румынка Лариса Иордаче — ей судьи дали 13,800 балла.



Чуть ранее Ахаимова стала серебряным призёром Универсиады в опорном прыжке. В тех же соревнованиях бронзу завоевала россиянка Мария Пасека.



Это 36-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды 7 золотых, 10 серебряных и 19 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.