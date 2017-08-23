Гимнаст Поляшов завоевал серебро Универсиады в упражнении на перекладине

Российский гимнаст Владислав Поляшов завоевал серебряную медаль на летней Универсиаде в Тайбэе в упражнении на перекладине. Поляшов набрал 14,100 балла, уступив французу Акселю Ожу 0,066 балла. Бронзовым призёром стал японец Ватару Танигава (13,866). Россиянин Алексей Ростов занял четвёртое место.



Это 37-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды 7 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина

1. Аксель Ож (Франция) – 14,166.

2. Владислав Поляшов (Россия) – 14,100.

3. Ватару Танигава (Япония) – 13,866.

4. Алексей Ростов (Россия) – 13,733.